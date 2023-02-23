بري دعا اللجان إلى جلسة مشتركة.. إليكم جدول الأعمال

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري، لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، الشؤون الخارجية والمغتربين، الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الزراعة والسياحة والبيئة الى جلسة مشتركة في تمام الساعة 10:30 من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 28 شباط 2023، وذلك لدرس جدول الأعمال الآتي:

1_ متابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم ١٣٧٦٠ الرامي الى تعديل بعض أحكام قانون الضمان الإجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية.

2_ مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم ١٠٩٦٠ الرامي الى تحديد إتفاق بيع مادة زيت الوقود بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اللبنانية.

3_ مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم ٦٢٩ الرامي إلى طلب الانضمام إلى اتفاقية العمل العربية رقم /٥/ لعام ١٩٧٦ في شأن المرأة العاملة والاتفاقية العربية رقم /١١/ لعام ١٩٧٩ في شأن المفاوضة الجماعية.

4_ مرسوم رقم ٨٠٤٠ الرامي الى إعادة القانون المتعلق بإلزام شركات الضمان العاملة في لبنان على تسديد جزء من الأموال الناتجة عن عقود الضمان كأموال جديدة.

5_ مشروع القانون مشروع القانون الوارد بالمرسوم الحياة الطبيعية ستي مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم ٩٩٠٧ الرامي الى إحداث محمية أنفة البحرية الطبيعية.

6_ المشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم ٩٩٠٨ الرامي إلى إحداث محمية جبيل البحرية الطبيعية.