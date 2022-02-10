بري دعا الى جلسة في 21 و 22 الحالي

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة عامة في الحادية عشرة من قبل ظهر وبعد الظهر يومي الإثنين والثلثاء في 21 و 22 شباط الحالي ، في قصر الأونيسكو لدراسة وإقرار مشاريع وإقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.

هيئة مكتب المجلس

على صعيد آخر، رأس الرئيس بري في مقر الرئاسة الثانية إجتماعا لهيئة مكتب مجلس النواب، في حضور نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي والنواب:آلان عون ، سمير الجسر، هادي أبو الحسن ، ميشال موسى والامين العام للمجلس عدنان ضاهر .

وبعد الإجتماع تحدث النائب الفرزلي :” درس إجتماع هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة دولة الرئيس نبيه بري إقتراحات ومشاريع القوانين التي تم إنجازها في اللجان وإقتراحات القوانين المعجلة المكررة المطروحة واتخذ قرارا بتعيين موعد لجلسة للهيئة العامة بتاريخ 21 و22 الشهر الجاري الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر وبعده كي يصار الى إقرار مشاريع القوانين المطروحة، مع العلم أن هذه الجلسة مدرج على جدول أعمالها قوانين من أهم القوانين التي طرحت في تاريخ الجمهورية اللبنانية بالنسبة للإصلاحات وفي مقدمها قانون المنافسة وقانون إستقلالية السلطة القضائية وغيرها من القوانين ذات اهمية ايضا التي تعنى بالمسائل الإصلاحية”.

وكان الرئيس بري استقبل النائب فريد هيكل الخازن وعرض نعه الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية.

تهنئة رئيس المجلس

الوطني الفلسطيني

على صعيد آخر، أبرق الرئيس بري الى عضو المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح لمناسبة إنتخابه رئيس للمجلس الوطني الفلسطيني.