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بري دعا الى جلسة للجان المشتركة.. إليكم جدول الأعمال

منذ 41 دقيقة
رئيس مجلس النواب نبيه بري

رئيس مجلس النواب نبيه بري

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دعا رئيس مجلس النواب نبي بري لجان المال والموازنة، والإدارة والعدل، والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط التربية والتعليم العالي والثقافة الى جلسة مشتركة في تمام الساعة 10:30 من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 20 شباط 2024، وذلك لدرس جدول الأعمال الاتي:

١- مرسوم رقم 12836 الرامي الى إعادة القانون المتعلق بتعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية .

٢- مرسوم رقم 12837 الرامي الى إعادة القانون المتعلق بإعطاء مساعدة مالية إلى مجلس إدارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في مدارس الخاصة المنشأ بالقانون الصادر بتاريخ 5/6/1956/3.

٣- اقتراح القانون الرامي الى استيفاء ضريبة استثنائية على الشركات والمؤسسات التي استفادت من دعم المصرف المركزي للسلع والبضائع المقدم من النائب بلال عبد الله .

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