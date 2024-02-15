بري دعا الى جلسة للجان المشتركة.. إليكم جدول الأعمال

دعا رئيس مجلس النواب نبي بري لجان المال والموازنة، والإدارة والعدل، والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط التربية والتعليم العالي والثقافة الى جلسة مشتركة في تمام الساعة 10:30 من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 20 شباط 2024، وذلك لدرس جدول الأعمال الاتي:

١- مرسوم رقم 12836 الرامي الى إعادة القانون المتعلق بتعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية .

٢- مرسوم رقم 12837 الرامي الى إعادة القانون المتعلق بإعطاء مساعدة مالية إلى مجلس إدارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في مدارس الخاصة المنشأ بالقانون الصادر بتاريخ 5/6/1956/3.

٣- اقتراح القانون الرامي الى استيفاء ضريبة استثنائية على الشركات والمؤسسات التي استفادت من دعم المصرف المركزي للسلع والبضائع المقدم من النائب بلال عبد الله .