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بري دعا الى جلسة مشتركة... ما هي المشاريع والاقتراحات؟

14 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 14 - أبريل - 2021 1:34 مساءً
نبيه بري

نبيه بري

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دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان: المال والموازنة، الادارة والعدل، الشؤون الخارجية والمغتربين الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، التربية والتعليم العالي والثقافة، الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الدفاع الوطني الداخلية والبلديات، الى جلسة مشتركة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاربعاء 21 نيسان، وذلك لدرس مشاريع واقتراحات القوانين الاتية:

1- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7370 الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاق بين حكومة المانيا الاتحادية والحكومة اللبنانية بشان التعاون الفني للعام 2016.

2 – اقتراحا القانونين المعجلان المكرران الراميان الى احتساب ساعات المتعاقدين والمستعان بهم في القطاع التربوي في ظل جائحة كورونا بحسب الساعات المنصوص عليها في العقود المقدمين من النواب بهية الحريري، بلال عبد الله، محمد نصر الله، ايهاب حمادة، جهاد الصمد، وسليم سعادة.

3 – اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادتين 4 و5 قانون 25/4/1999 (الذي عدل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 118/1977 – قانون البلديات) المقدم من النواب ايلي الفرزل.

4 – اقتراحات القوانين المعجلة المكررة الرامية الى اعطاء معاشات وتعويضات الى ضحايا فايروس كورونا من العاملين في القطاع الصحي، المقدم من النواب: بلال عبد الله، عناية عز الدين، فادي علامة، علي المقداد وابراهيم الموسوي.

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