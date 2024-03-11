بري: سأترأس الحوار بلا شروط مسبقة

قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري “سيترأس الحوار حول انتخاب رئيس للجمهورية شخصياً ومن دون شروط مسبقة”.

وحسم بري السجال الدائر حول مَن يدعو للحوار ويتولى إدارته انطلاقاً من المبادرة التي أطلقتها كتلة “الإعتدال” النيابية لإخراج الاستحقاق الرئاسي من التأزُّم، بتأكيده لـ”الشرق الأوسط” أن “الأمانة العامة للبرلمان هي مَن توجّه الدعوة للكتل النيابية للمشاركة في الحوار الذي سأترأسه شخصياً بلا شروط مسبقة، لعل التلاقي على طاولة مستديرة يؤدي إلى التوافق على اسم مرشح معيَّن من شأنه أن يسهّل انتخابه، لأن الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان تتطلب منا اليوم قبل الغد وضع حد لاستمرار الشغور في رئاسة الجمهورية”.

ويأتي موقف بري استباقاً للجولة الثانية التي سيجول فيها النواب الأعضاء في كتلة “الإعتدال” على زملائهم للتوافق على الآلية لإطلاق الحوار، وتحديداً بالنسبة إلى مَنْ سيتولى توجيه الدعوة، ومَنْ سيدير الحوار، على قاعدة امتناع المشاركين فيه عن طرح شروط مسبقة.

من جانبه، قال البطريرك الماروني بشارة الراعي “إننا ننظر بكثير من الإيجابية إلى مبادرة تكتّل الإعتدال الوطني، وإلى مساعي لجنة السفراء الخماسية، اللتين تسعيان لتقريب وجهات النظر بين القوى السياسية اللبنانية لإنهاء الشغور الرئاسي المتواصل منذ خريف 2022”.