الأحد 18 ذو الحجة 1443 ﻫ - 17 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بري: عدم اجراء الانتخابات سيكون له نتائج كارثية

3 - يناير - 2022
رئيس مجلس النواب نبيه بري

رئيس مجلس النواب نبيه بري

A A A
طباعة المقال

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري “وجوب إنجاز الانتخابات النيابية في موعدها محذراً من أن عدم اجراء الانتخابات سيكون له نتائج كارثية على لبنان”.

وشدد بري، في حديث لموقع “لبنان الكبير”، على “الأهمية القصوى لمشاركة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وتيار المستقبل من موقعهما التمثيلي في هذا الاستحقاق، لافتاً الى إن أي انكفاء من قبلهما عن المشاركة في الانتخابات قد تكون له تداعيات على خريطة البرلمان المقبل”.

وعن دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون الى الحوار قال بري، “لا يمكن ان أُدعى الى حوار وأقاطع، لكن العبرة دائماً في نتائج أي حوار”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الرئيس نجيب ميقاتي
    ميقاتي: نثمّن بيان قمة جدة لتأكيده الوقوف إلى جانب لبنان
    سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري
    البخاري يعلق على بيان قمة جدة للأمن والتنمية فيما يخص لبنان
    الرائد ميشال مطران
    زوجة الضابط السابق ميشال مطران تكشف أسباب توقيفه!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    شاحنة محمّلة بأكثر من 40 طنّاً من الحجارة تجتاح عدداً من السيارات في عرسال
    فيديو وصور مروعة.. قتلى وجرحى في فاجعة تهزّ عرسال!
    الدولار
    دولار السوق السوداء يعاود ارتفاعه... إليكم التفاصيل
    بريطانيا تغلق جميع المدارس الابتدائية في لندن
    بعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة... ماذا عن نسبة النجاح؟