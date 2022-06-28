الثلاثاء 29 ذو القعدة 1443 ﻫ - 28 يونيو 2022 |
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بري عرض مع السفير التركي الاوضاع العامة والعلاقات الثنائية

منذ 3 دقائق
رئيس مجلس النواب نبيه بري

رئيس مجلس النواب نبيه بري

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية سفير تونس لدى لبنان بوراوي الإمام حيث تم عرض للاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وعرض الرئيس بري مع سفير تركيا في لبنان علي باريش اولوسوي في الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات اللبنانية التركية.

واستقبل الرئيس بري رئيسة “التجمع الدولي لهيئات حقوق الانسان” رئيسة الشبكة العربية لحقوق الانسان رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر السيدة مريم العطية، مع وفد قطري في حضور الهيئة الوطنية لحقوق الانسان في لبنان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب برئاسة الدكتور فادي جرجس.

وعرض الوفد مع رئيس المجلس برنامج عمل الشبكة العربية لحقوق الإنسان ودعمها وعمل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان وتأمين مقر لها، كما إستقبل رئيس المجلس العميد منير شحادة.

على صعيد آخر، ابرق الرئيس بري الى ملك المملكة الهاشمية الاردنية عبدالله الثاني، معزيا بضحايا حادثة العقبة. كما ابرق للغاية نفسها الى نظيره الأردني عبد الكريم الدغمي”.

وكان الرئيس بري قد تلقى برقية جوابية من الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، شكره فيها على تهنئته بإعادة إنتخابه رئيسا للجمهورية الفرنسية، وتلقى برقية من الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط، لمناسبة اعادة إنتخابه رئيسا للمجلس النيابي لولاية جديدة.

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