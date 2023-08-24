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بري عرض مع وزير الداخلية الأوضاع العامة

منذ 47 دقيقة
آخر تحديث: 24 - أغسطس - 2023 2:46 مساءً
نبيه بري

نبيه بري

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إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام المولوي حيث جرى عرض للأوضاع العامة لاسيما الأمنية منها.

وبعد اللقاء تحدث الوزير المولوي، وقال: “تشرفنا اليوم بزيارة دولة الرئيس نبيه بري بداية هنأنا دولته ولبنان واللبنانيين ببدء التنقيب على النفط الذي سيكون ثروة للبنان واللبنانيين الذين صبروا والذين تحملوا ويتحملون كثيرا”.

وأضاف: “كما اطلعته على التطورات والأوضاع الأمنية في البلد وعمل وزارة الداخلية وركزنا على الوضع الأمني والجهد الذي تقوم به القوى الأمنية والعسكرية ومتابعة كافة التحقيقات الأمنية والقضائية والعدلية بكافة الحوادث التي حصلت في الفترة الماضية”.

وختم: “كما انتهزها فرصة لتعزية اللبنانيين وقيادة الجيش وكل من يحمل لواء الوطن بالشهيدين الذين سقطوا امس بحادثة الطوافة هذين الشهيدين غاليين على قلب الجيش وقلوب كل اللبنانيين لهما الرحمة ولاهلهما وللبنانيين الصبر والسلوان”.

كما استقبل بري سماحة مفتي صور وجبل عامل العلامة القاضي الشيخ حسن عبد الله بحضور المسؤول الثقافي لحركة أمل في إقليم جبل عامل الشيخ ربيع قبيسي.

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