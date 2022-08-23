الثلاثاء 25 محرم 1444 ﻫ - 23 أغسطس 2022 |
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بري عرض مع بو حبيب الأوضاع العامة

منذ 27 ثانية
رئيس مجلس النواب نبيه بري

رئيس مجلس النواب نبيه بري

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقرّ الرئاسة الثانية في عين التينة وكيلة وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جمهورية جنوب إفريقيا السيدة كانديث ماشيغو دلاميني مع وفد ضمّ: السفير المفوّض فوق العادة باري فيليب جيلدر ورئيس دائرة الشرق الأوسط في الوزارة السفير راموك غوبا والقنصل الفخري وجيه البزري وسفير لبنان لدى جمهورية جنوب أفريقيا قبلان فرنجية. وعرض خلال اللقاء الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

كذلك رحّب بري بسفير كازاخستان الجديد راسول جومالي في زيارة بروتوكولية لمناسبة توليه مهامه الديبلوماسية لدى لبنان.

وبعد الظهر، التقى بري وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب وعرض معه الأوضاع العامة وآخر المستجدات في لبنان.

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