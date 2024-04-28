بري: عندما تقف الحرب على غزة تقف الجبهة في لبنان

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن “الجانب اللبناني لم يتسلم الورقة الفرنسية حتى هذه اللحظة كان من المفترض أن نتسلمها قبل يومين من وصول سيجورنيه”.

واعتبر في حديث لـ “الجديد”، أنه “عندما سألت سيجورنيه عن سبب عدم إرسال الورقة الفرنسية رد انها ستصلكم خلال ساعات واتفقنا أن ندرسها بمجرد وصولها”.

وأضاف “سيجورنيه لم يأت على سيرة فصل الجبهات بل كررت على مسمعه أنه عندما تقف الحرب على غزة تقف الجبهة في لبنان”.

وعن لقاء معراب، أوضح أنه “ما عم بتدخل بهالأمور”.

أما في ما يتعلق بمقاطعة الاشتراكي للقاء، أكد بري أنه “أنا مع وليد جنبلاط ظالماً أم مظلوما”.

وختم “هوكشتاين لم يطلب موعداً ولم يقل أنه سيزور لبنان”.