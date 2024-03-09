بري عن لقائه كتلة "الإعتدال": ما في رئيس غير رئيس المجلس

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن “ما في حلول طالما الهدنة مش ماشية وليصير في هدنة بصير لهوكشتاين دور وحتى اللحظة ما في شي”.

وأردف في حديث لـ “الجديد”: “هوكشتاين قدم لنا أفكاراً عدة في منها إيجابية ومنها في إنّ. وتابع “ملتزمون بتطبيق القرار 1701 بالكامل وغير الله ما بيجبرني وافق على بنود فيها إنّ”.

وقال: “القطريون مهتمون بملف غزة وربطا جبهة الجنوب حيث يدعمون الحل ويشجعون للبحث في الافكار التي طرحها هوكشتاين”.

وعن لقائه بكتلة “الإعتدال”، قال: “اللقاء كان إيجابياً وانا اللي بحط آلية للمبادرة وما في رئيس غير رئيس المجلس”.