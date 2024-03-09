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بري عن لقائه كتلة "الإعتدال": ما في رئيس غير رئيس المجلس

منذ ساعة واحدة

نبيه بري

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أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن “ما في حلول طالما الهدنة مش ماشية وليصير في هدنة بصير لهوكشتاين دور وحتى اللحظة ما في شي”.

وأردف في حديث لـ “الجديد”: “هوكشتاين قدم لنا أفكاراً عدة في منها إيجابية ومنها في إنّ. وتابع “ملتزمون بتطبيق القرار 1701 بالكامل وغير الله ما بيجبرني وافق على بنود فيها إنّ”.

وقال: “القطريون مهتمون بملف غزة وربطا جبهة الجنوب حيث يدعمون الحل ويشجعون للبحث في الافكار التي طرحها هوكشتاين”.

وعن لقائه بكتلة “الإعتدال”، قال: “اللقاء كان إيجابياً وانا اللي بحط آلية للمبادرة وما في رئيس غير رئيس المجلس”.

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