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بري في سلسلة استقبالات.. منها وفداً من “الخزانة الأميركية”

1 - مارس - 2022
آخر تحديث: 1 - مارس - 2022 5:18 مساءً
نبيه بري

نبيه بري

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في سلسلة لقاءات أجراها اليوم رئيس مجلس النواب نبيه بري حيث أستقبل في عين التينة، وفداً من وزارة الخزانة الأميركية ضم النائب الأول مساعد وزير الخزانة والمسؤول عن مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية بول أهرين، ونائبه إريك ماير، في حضور سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان دوروثي شيا.
كما إستقبل الرئيس بري سفيرة أوستراليا ريبيكا غراندلاي في زيارة وداعية لمناسبة إنتهاء مهامها في لبنان كما كانت الزيارة مناسبة تم في خلالها عرض للعلاقات الثنائية بين البلدين.
وعرض الرئيس بري للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات اللبنانية البريطانية خلال استقباله كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط المارشال مارتن سيمبسون والوفد المرافق، في حضور سفير بريطانيا في لبنان إيان كولارد.

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