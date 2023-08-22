بري: في هذه العتمة يأتي يوم فرح عملت له سنوات

أشار رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى أنه “في هذه العتمة يأتي يوم فرح عملت له سنوات طوال الى أن كان إتفاق الإطار الذي أعلنته من عين التينة بتاريخ العاشر من تشرين الأول عام 2020”.

وتوجّه بري إلى “الباري عز وجل أن لا ينقضي بضعة شهور إلا ويمن على لبنان بدفقٌ من كرمه، مما يشكل بداية لإزاحة الأزمة الإقتصادية التي يعيشها لبنان وشعبه وكذلك بتوافق اللبنانيين على إنتخاب رئيس يقوم بدوره كبداية لحل سياسي نتخبط به”.

وختم: “والله المستجاب، وكل أمل”

جاء تصريح بري قبل توجهه ورئيس حكومة تصريف الاعمال الرئيس نجيب ميقاتي على متن طوافة تابعة لشركة توتال، من مطار رفيق الحريري الدولي، اقلتهما لتفقد منصة التنقيب عن الثروة الغازية في البلوك رقم 9 في المياه اللبنانية الجنوبية.