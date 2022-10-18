بري: لا امشي بأمر من أحد

ذكر رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ خلال الجلسة التشريعية، أن “​لجنة المال​ عملت أكثر من طاقتها وصرفت وقتاً وجهداً على ​رفع السرية المصرفية​ ولا أقول ذلك للدفاع عن النائب ​ابراهيم كنعان​ ولكن الحق يقال إنّه عقد اجتماعات متواصلة مع ​صندوق النقد​ للوصول إلى الإصلاحات التي تتاسب لبنان”، لافتاً إلى “انني لا امشي بأمر من أحد وأنا ابحث عن مصلحة بلدي ويجب رفع السرية المصرفية حتى لا يكون هناك فاسدين”.

بدوره، قال النائب إبراهيم كنعان: “نحن على تواصل على مدى أسبوعين مع صندوق النقد وبعض الكلام في الإعلام عن السرّية المصرفية وكأنّه يتحدّث عن قانون آخر ولجنة أخرى ومجلس نيابي آخر”.