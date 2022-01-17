الأثنين 14 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 17 يناير 2022 |
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بري: لا خلاص إلا بالعودة الى قواعد الدستور

منذ 3 ساعات
نبيه بري

نبيه بري

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قال رئيس مجلس النواب نبيه بري: “حبذا لو ان الحركة السياسية في لبنان تشبه وتتماثل بالحركة الثقافية في نقائها وإبتعادها عن الإبتلاء الطائفي والمذهبي الذي لا شك أن مخاطره على الكيان اللبناني هي مخاطر وجودية”.

وتحدث الرئيس بري في خلال لقائه في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس الحركة الثقافية في لبنان الشاعر باسم عباس وأعضاء الهيئة الإدارية الجديدة للحركة.

وأضاف: أن قضاء وقدر أي بلد في العالم لا تطبق فيه الدساتير والقوانين حتماً سيكون الانهيار تلو الانهيار، فلا مناص ولا خلاص ولا إنقاذ ولا حماية للبنان إلا بالعودة الى الالتزام بقواعد الدستور والقانون وبالدولة المدنية”.

واستقبل بري وزير الشباب والرياضة جورج كلاس وعرض معه الاوضاع العامة في البلاد.

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