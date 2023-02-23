بري: لجهد استثنائيّ يوقف المذبحة بحقّ الشعب الفلسطيني

علّق رئيس مجلس النواب نبيه بري على العدوان الاسرائيلي المتمادي الذي يستهدف الشعب الفلسطيني والذي بلغ ذروة الإجرام أمس في نابلس، وقال: “أحد عشرة كوكبًا فلسطينيًا من بوابة جبل النار في نابلس إستصرخوا الأمة أمس بوصاياهم الحية صوتًا يشهد للتاريخ بأن كفى خذلانًا ودمًا حتى الاستشهاد دفاعًا عن فلسطين وحق أبنائها في التحرير والعودة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.

وأضاف: “في اللحظة التي تلملم الأمتان العربية والإسلامية ضحايا الكوارث الطبيعية الناجمة عن الزلازل في سوريا وتركيا بجهد إنساني مشكور، مدعوون جميعاً إلى جهد إستثنائي عربي وإسلامي ليس لإدانة الكارثة الإنسانية والأخلاقية والقانونية التي ترتكبها المستويات السياسية والعسكرية والأمنية في الكيان الإسرائيلي فحسب، إنما لوقفة تاريخية جدية لوقف المذبحة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس وهذه المرة انطلاقًا من نابلس”.

وختم بري: “الرحمة لشهداء فلسطين والتبريك لذويهم والدعاء للجرحى بالشفاء العاجل والتحية دائمًا وأبدًا للمقاومين لسواعدهم لقبضاتهم القابضة على الزناد وعلى الحجر وعلى وعلى القضية، هم الرهان وهم فجر فلسطين الذي لا بد آت لا محالة”.