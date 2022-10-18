بري للنواب التغييريين: كسرتم الإتفاق

أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري، قبيل البدء في عملية الاقتراع لعضوية لجنة الادارة والعدل، وبعد ترشح النائبة حليمة القعقور ومطالبة النواب التغييريين عبر النائب ملحم خلف بالذهاب نحو التوافق: “كما هو معلوم ان دولة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب كان ومنذ عدة ايام يعمل من أجل الوصول الى توافق يقضي بتمثيل كافة الكتل غير الممثلة في اللجان وخاصة من النواب التغييريين ولكن مساء أمس ابلغت بفشل هذه المساعي وأن الامر مش ماشي… والدليل ما حدث من ترشيحات”.

وأضاف بري: “حتى ان المسعى كان يقضي، بأن يحل أحد النواب التغييرين مكان نائب اخر حتى لو كان من كتلتي وحتى ولو كان كافة النواب المستبدلين من كتلتي. أنا اتعهد بذلك”.

وتابع: “والآن النائب ميشال معوض تكلم معي ومعكم في نفس المسعى. انا ما زلت مستعداً لذلك. وعلى سبيل المثال، ان نستبدل احد اعضاء كتلتي في لجنة الادارة والعدل بزميل آخر من نواب التغيير كالنقيب ملحم خلف، هذا الكلام قلته وتعهدت به على أساس ان يحصل التفاهم كسلة متكاملة لكنكم كسرتم الإتفاق وذهبتم الى الانتخابات”.

ورداً على سؤال من احد النواب في ما اذا كان هناك من “مونة عليه”، اي على الرئيس بريفي هذا المجال، اجاب بري: “ما حدا بيمون عليي الا الله”.