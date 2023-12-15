بري للنواب: كلّ اللبنانيّين مع الجيش.. و"ما حدا يزايد على الثاني"

قبل التصويت على اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى التمديد لرتبة عماد ولواء المقدّم من كتلة الاعتدال الوطني، والذي تم إقراره في الهيئة العامة، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري: “كل اللبنانيين من دون استثناء مع الجيش اللبناني وما حدا يزايد على الثاني”.

بري أضاف: “نعم الصلاحية كانت للحكومة أولًا وثانيًا وثالثًا ورابعًا، والمجلس لا يستطيع سوى القيام بدوره في هذا المجال”.

وتابع بري قائلًا: “قادمون على فترة أعياد وعطل قد تمتد لـ15 يومًا وإذا لم نقم بهذا العمل اليوم نخشى أن ندخل في الفراغ”.

بعدها طرح الرئيس بري اقتراح كتلة الاعتدال على التصويت فتم إقراره مع اعتراض النائب جهاد الصمد.