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بري: لميلاد لبنان محصن بالعدل لا يسكنه الظلم ولا تجتاحه الكراهية

23 - ديسمبر - 2021
رئيس مجلس النواب نبيه بري

رئيس مجلس النواب نبيه بري

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بمناسبه عيد الميلاد المجيد توجه دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري من اللبنانيين عامة والطوائف المسيحيه خاصة بأحر التهاني والأمنيات قائلاً:
بسم الله الرحمن الرحيم:

“إِذْ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ”.
ويبقى الميلاد في روحيته وقيمه دعوة دائمة للسلام على الأرض وإفشاءً للمسرة بين الناس ومحطة رسالية سماوية غيرت وجه الإنسانية وأرخت للبشرية تاريخاً جديداً بقيم المحبة والحرية والفداء والخلاص.

وأضاف: ولكي نستحق الميلاد ونعيشه عيداً دائماً مدعوون لاستلهام قيمه أملاً و رجاءً وبشارةً وتحرراً من الأنانية والأحقاد، بذلك نؤسس لميلاد لبنان محصن بالعدل لا يسكنه الظلم ولا تجتاحه الكراهية.

وختم بري: لأرض الميلاد… فلسطين للقدس معراج الانبياء والشهداء …للأقصى لبيت لحم وكنيسة المهد و”المزود” الذي احتضن رمز القيامة والفداء… هناك مع المقاومة والأكف القابضة على الحجر وعلى جمر القضية يكتمل الميلاد ميلاد الحرية والتحرير والعودة …إنه “لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَاد”.

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