بري: لو دُعيت إلى احتفال السفينة لما حضرت

اعتبر رئيس المجلس النيابي نبيه بري امام زوّاره انّ الخطوات الاصلاحية والإنقاذية من الازمة الحالية مطلوبة، وصار من الضروري الاسراع في إنهاء موضوع سندات اليوروبوند، والانتقال فوراً الى معالجة موضوع الكهرباء على أمل ان تظهر هذه الخطوات في القريب العاجل.

وإذ اشار بري الى انّ ما سمعه حول مقاربة موضوع “التغويز” في مجلس الوزراء امس، فيه شيء من الايجابية، لفت الى انه مع السير في آلية التعيينات التي كانت مُتّبعة، عبر اختبارات يجريها مجلس الخدمة المدنية، ويتم من خلالها اختيار الثلاثة الاوائل من بينهم وفق معيار الكفاية والجدارة، وطبعاً مع مراعاة حصص الطوائف، وبالتالي تُرفع أسماؤهم الى مجلس الوزراء ليختار بدوره واحداً من بينهم.

وحول اللغط الذي أثير حول غياب بري عن “احتفال سفينة الحفر والتنقيب عن النفط”، فُهِمَ من اجواء عين التينة انّ رئيس المجلس لم يتلق من الشركة المعنية بالاحتفال، أي شركة “توتال”، دعوة الى حضوره، علماً انه حتى ولو تلقّى دعوة من الشركة، لَما كان قد حضر، لأسباب تعود للإجراءات الخاصة التي يتّبعها.