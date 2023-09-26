بري: مرشّحنا هو سليمان فرنجية وحتى الآن "ما في PLAN B"

أشار رئيس مجلس النواب نبيه برّي، إلى أنّه لم يكن يومًا إلا متعاونًا مع أي مبادرة خارجية، مضيفًا: “اللي عنده بديل عن الحوار يتفضل، عطيناهن فرصة العمر وما تجاوبوا، حدا يقللي أي رئيس جمهورية وصل بلا حوار”.

وأضاف بري أنّ “مجموعة اسماء يطرحها القطري وليست محصورة باسم معين”، لافتًا إلى “أنّني تعاونت مع الفرنسي وسهلت مهمته، وتعاونت الآن مع القطري وأتمنى له النجاح ودائمًا كنت أقول: منتشكركن على مساعدتكن لنحنا ننتخب مش لتسمولنا اللي بدنا ننتخبه”.

وحول ما تردد عن موعد انتخاب رئيس جمهورية في تشرين المقبل، قال بري: “أنا لا أتحدث عن مواعيد ولم أتحدث ولكن أتمنى أن ننتخب اليوم قبل الغد”، مؤكدًا أنني “لن أدعو إلى أي جلسة إلا إذا كانت ذات جدوى، وأي جلسة ليست مسبوقة بحوار ما فيها جدوى”.

واعتبر أن “كلام لودريان عن الخيار الثالث تلخص قيمة الحوار”، مشددًا على أن “مرشّحنا هو سليمان فرنجية وحتى الآن ما في plan B”، مضيفًا “أنا عطيت حوار لمدة أقصاها سبعة أيام إذا لقينا بعد يومين ما في توافق منروح مباشرة على دورات مفتوحة”.