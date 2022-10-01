بري: مسودة اتفاق الترسيم تلبي مبدئيًا مطالب لبنان

أكد رئيس البرلمان نبيه بري أن مسودة الاتفاق النهائي حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل إيجابية، معتبرا المسودة تلبي مبدئياً المطالب اللبنانية التي ترفض إعطاء أي تأثير اللاتفاق البحري على الحدود البرية.

وعما إذا كان المضمون «قمحة أو شعيرة» كما يقول المثل اللبناني، قال بري ضاحكا في حديث عبر “الشرق الأوسط”، “مبدئيا قمحة”. وقال بري بعد لقائه السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، بعد ظهر اليوم السبت، إن الاتفاق مؤلف من 10 صفحات وباللغة الإنجليزية ويستلزم درسا قبل إعطاء الرد النهائي عليه، مشيرا إلى أنه ورئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي يدرسون مع مساعديهم وتحديد الملاحظات عليه – إن وُجدت – على أن يتم بعدها التشاور بينهم قبل تقديم الرد.

وجزم بري بأن الاتفاق سوف يتم توقيعه عند حصوله في الناقورة عند نقطة الحدود وفقا لاتفاق الإطار الذي كان توصل إليه مع الأميركيين العام الماضي.

وكان رئيس الجمهورية ميشال عون، قد استقبل صباح اليوم السبت في قصر بعبدا، سفيرة الولايات ‏المتحدة الأميركية السيدة دوروثي شيا، وتسلم منها عرضاً خطياً من الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود ‏الجنوبية البحرية اموس هوكشتاين يتعلق بترسيم الحدود من ضمن مسار المفاوضات.‏

وأجرى الرئيس عون على الأثر اتصالين هاتفيين برئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وتشاور ‏معهما في الموضوع، وفي كيفية المتابعة لاعطاء الوسيط الأميركي ردا لبنانيا في اسرع وقت ممكن.‏

وعاد واستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي شيا في دارته.‏