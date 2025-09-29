بري من بعبدا: ‏اللقاء مع فخامة الرئيس كان كالعادة ممتازاً

زار رئيس مجلس النواب نبيه برّي رئيس الجمهورية جوزاف عون في قصر بعبدا. وقال أثناء مغادرته القصر: “‏اللقاء مع فخامة الرئيس كان كالعادة ممتازاً، عرضنا مواضيع الساعة وأطلعني على نتائج اللقاءات التي عقدها في نيويورك، ووضعناه في جوّ ما حصل في بيروت قبل أيّام”.

من زاوية آخرى، أكد الرئيس جوزاف عون أمام وفد الجامعة العربية المفتوحة أن السلم الأهلي يبقى “أسمى من أي اعتبارات”، مشدداً على أن الجيش والقوى الأمنية مسؤولان عن حمايته ويقومان بواجباتهما كاملة في هذا المجال.

واعتبر أن استقرار لبنان وأمانه ما كان ليتحقق لولا سهر الجيش والأجهزة الأمنية على حماية المواطنين والمجتمع بكل مكوّناته.

وحذّر عون من توجيه الانتقادات أو الاستهداف إلى المؤسستين العسكرية والأمنية، مؤكداً أنهما “خط أحمر”، لافتاً إلى أنهما يعملان بتنسيق وتعاون كاملين في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات، وتنفيذ المهام الأمنية الموكلة إليهما بكل التزام ومسؤولية.