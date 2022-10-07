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بري: نحتاج الى استيلاد قيم ومعاني المولد النبوي إحقاقاً للحق وإشاعة للعدل

منذ ساعتين
رئيس مجلس النواب نبيه بري

رئيس مجلس النواب نبيه بري

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توجه رئيس مجلس النواب نبيه بري، لمناسبة عيد المولد النبوي الشريف من اللبنانيين بعامة والمسلمين بخاصة بـ”التهنئة والتبريك”، وقال: “في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان والمنطقة العربية والإسلامية أحوج ما نكون فيها الى إستيلاد قيم ومعاني المولد النبوي الشريف إحقاقا للحق وإشاعة للعدل وترسيخا للوحدة وتنسما لقيم الرحمة والتسامح”.

أضاف بري: “مدعوّون في ذكرى مولد من بعث رحمة للعالمين أن نستلهم كل تلك القيم كي نستحق أن نكون خير أمة أخرجت للناس”.

وللمناسبة أيضاً، تلقى الرئيس بري برقية تهنئة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومما جاء فيها:
“يطيب لي ان أرسل اليكم بأصدق التهاني القلبية وأخلص التمنيات الأخوية لمناسبة حلول ميلاد نبينا الكريم سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

إن الإحتفال بهذه الذكرى العطرة يذكرنا بتعاليم نبينا الكريم في التآسي بمبادئه النبيلة والسير على نهجه في الحفاظ الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية، وفي هذا المنظور فإنني على يقين بان قمة المناخ التي ستنعقد في مدينه شرم الشيخ هذا العام ستكون فرصة سانحة لتضافر الجهود من أجل مواجهة التحديات التي تواجه عالمنا اليوم لضمان مستقبل أكثر إستدامة لشعوبنا واجيالنا القادمة.

أتمنى لكم دوام التوفيق ولجميع شعوب أمتنا العربية والاسلامية المزيد من الرخاء والإزدهار”.

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