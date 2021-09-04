بري نعى قبلان: قامة وطنية نذرت نفسها حتى الرمق الأخير دعوة دائمة للوحدة

نعى رئيس مجلس النوّاب ​نبيه بري​، رئيس “​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى​” رئيس الهيئة الشرعيّة في “​حركة أمل​” الإمام الشيخ ​عبد الأمير قبلان​”.

وأشار بري إلى “أنّنا ننعيه إلى الأمّة قامةً وطنيّةً نذرت نفسها حتّى الرمق الأخير، دعوة دائمة للوحدة بالكلمة الطيّبة والعمل الصادق. ننعيه إلى الأمّة منارةً إيمانيّةً عملت في سبيل الله ومن أجل رفعة الإنسان بالموعظة الحسنة والعمل الصادق. ننعيه للأمة ظلًّا من ظلال الإمام السيد ​موسى الصدر​، ورفيقًا مخلصًا ووفيًّا لخطّه ونهجه في الإعتدال والتعايش والمقاومة للحرمان والاحتلال. ننعيه للأمّة صرخةً مدويّةً لطالما ارتفعت في وجه سلطان جائر ولم تخف في الله لومة لائم”.

وشدّد بري على “أنّنا إزاء المصاب الجلل، نتقدّم من أبناء راحلنا الكبير ومن ذويه ومن مراجعنا العظام ومن الإمام الصدر في سجنه ومن سائر اللبنانيّين ومن أبناء ​الطائفة الشيعية​، بأحرّ التعازي، سائلين الله أن يلهمنا وأيّاهم عظيم الصبر والسلوان، وأن يسكن الإمام الراحل الفسيح من جنّاته، إلى جوار الشهداء والأولياء والصدّيقين وحسن اولئك رفيقا”.