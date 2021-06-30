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بري: هذا المجلس الأكثر إنتاجية

30 - يونيو - 2021
نبيه بري

نبيه بري

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أكد رئيس مجلس النواب نبيه برّي في الجلسة المسائية أن هذا المجلس ‏من العام 1998 حتى الآن كان أكثر المجالس إنتاجية في عمل اللجان.‏

واستأنف مجلس النواب جلسته العامة المسائية، ورد في بداية ‏الجلسة بعد ‏استكمالها اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي ‏إلى تعديل المادة /9/ ‏من القانون رقم 337/97 لرفع سن ‏انتهاء مهام كاتب العدل ليصبح عند ‏اكتماله الـ68 سنة بدلاً من ‏الـ64 سنة.‏

ووسط الأزمات المتلاطمة في لبنان، أقرّ البرلمان في الجلسة الاولى ‏‏مشروع قانون البطاقة التمويليّة، وانتخب القاضي ميشال ‏طرزي عضواً ‏في المجلس الدستوري خلفاً للراحل أنطون ‏بريدي، ثم استكمل دراسة ‏جدول أعمال من 73 بنداً، وسط ‏تباينات في المواقف من البطاقة ‏التمويليّة ومن انتخاب القاضي ‏الدستوري.‏

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