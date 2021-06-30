بري: هذا المجلس الأكثر إنتاجية

أكد رئيس مجلس النواب نبيه برّي في الجلسة المسائية أن هذا المجلس من العام 1998 حتى الآن كان أكثر المجالس إنتاجية في عمل اللجان.
واستأنف مجلس النواب جلسته العامة المسائية، ورد في بداية الجلسة بعد استكمالها اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل المادة /9/ من القانون رقم 337/97 لرفع سن انتهاء مهام كاتب العدل ليصبح عند اكتماله الـ68 سنة بدلاً من الـ64 سنة.
ووسط الأزمات المتلاطمة في لبنان، أقرّ البرلمان في الجلسة الاولى مشروع قانون البطاقة التمويليّة، وانتخب القاضي ميشال طرزي عضواً في المجلس الدستوري خلفاً للراحل أنطون بريدي، ثم استكمل دراسة جدول أعمال من 73 بنداً، وسط تباينات في المواقف من البطاقة التمويليّة ومن انتخاب القاضي الدستوري.