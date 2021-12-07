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بري: هذه "جرصة"

7 - ديسمبر - 2021
رئيس مجلس النواب نبيه بري

رئيس مجلس النواب نبيه بري

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أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن الجلسات التشريعية مفتوحة الى بعد الظهر ولو اضطر الامر الى الغد للانتهاء من إقرار القوانين.

وعن الدولار الطالبي، قال بري: “هذه جرصة من أكبر الجرصات حيث اتخذنا قرارات عدة ولكنها لم تنفذ”.

وفي مداخلة للرئيس برّي، في الجلسة العامة، خلال مناقشة اقتراح قانون تنظيم كيفية التصرّف في حقوق السحب الخاصة في لبنان من صندوق النقد الدولي، لفت إلى أن أكبر مكان للهدر هو في الكهرباء وبإمكان المبلغ هذا اي حقوق السحب الخاصة ان ينشئ معامل كهرباء توفر على لبنان خلال سنة او أكثر مبالغ طائلة.

يذكر أنه انطلقت في قصر الأونيسكو، جلسة عامة لمجلس النواب، بدعوة من بري، لدرس 36 مشروعاً واقتراحات قوانين وإقرارها، مُدرجة على جدول الأعمال.

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