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بري: هل يصحو ضمير العالم لكبح جماح آلة الإبادة الإسرائيلية؟

منذ 47 دقيقة
الرئيس نبيه بري

الرئيس نبيه بري

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أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري، تعليقًا على المجزرة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في المستشفى المعمداني في قطاع غزة، أنّ “الإدانة للكيان الإسرائيلي على سفكه الدم الفلسطيني مساء اليوم في المستشفى المعمداني في قطاع غزة وعلى النحو الذي حصل وحدها لا تكفي”.

وأضاف: “بعد قانا والمنصوري وقبلهما دير ياسين وصلحا وحولا وبحر البقر، هي.. هي إسرائيل تصفع الإنسانية على وجهها بجريمة إبادة لا تصدق، مئات الشهداء وعداد القتل الإسرائيلي لا يتوقف، فهل يصحو ضمير العالم لكبح جماح آلة الإبادة الإسرائيلية التي صدقوني لا تستهدف الشعب الفلسطيني إنما تستهدف البشرية والإنسانية على حد سواء”؟

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