بري وميقاتي والشامي قدّموا التعازي بوفاة أمير الكويت

قدّم رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ونائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي التعازي الى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والقيادة الكويتية بوفاة أمير الكويت الراحل المغفور له الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

ووصل الوفد اللبناني مساء اليوم الى الكويت وكان في استقباله وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح والقائم بالأعمال اللبناني أحمد عرفة. ثم توجّه الوفد الى الصالة الاميرية حيث قدم التعازي الى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وأفراد اسرة آل الصباح.

وقال ميقاتي: “إنّ غياب قامة كويتية وطنية وعروبية أصيلة جسّدها الراحل الكبير، تشكل خسارة كبيرة ليس لدولة الكويت الشقيقة فحسب، بل للعالم العربي، وللبنان بشكل خاص. فمن خلال سياسته التي ترجمها في الكثير من المحطات الصعبة التي مرّ بها لبنان، كان خير داعم، ومساند، ومؤيد، تاركاً بصماتٍ ستظل تلقى التقدير والعرفان من لبنان حكومة وشعباً. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه”.

وتمنّى لأمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح “دوام التوفيق في قيادة دولة الكويت الشقيقة ونهضتها”، وتوجّه إليه بالقول: “أسأل الله العليّ القدير، أن يشد أزركم، ويمدكم بطول العمر، ويجنّبكم كل مكروه”.