الثلاثاء 21 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 5 ديسمبر 2023 |
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بري وميقاتي يبحثان تداعيات تطورات الجنوب مع قائد الجيش

منذ 12 دقيقة
الحدود اللبنانية الجنوبية

الحدود اللبنانية الجنوبية

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أفادت قناة الـ”mtv”  أن “تواصلًا جرى بين قائد الجيش العماد جوزاف عون وكلّ من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، لبحث تداعيات التطورات الأخيرة في الجنوب اليوم، وخصوصًا الاستهداف المباشر لمركز الجيش والذي سقط نتيجته شهيد وثلاثة جرحى”.

كما تجري اتصالات على أكثر من مستوى مع سفراء الدول الغربية في محاولة لتجنّب التصعيد.

وكانت قيادة الجيش قد أعلنت في بيان، أنّه “بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٥، تعرض مركز عسكري للجيش في منطقة النبي عويضة – العديسة لقصف من قبل العدو الإسرائيلي، ما أدى إلى استشهاد عسكري وإصابة ٣ آخرين، نقلوا إلى أحد المستشفيات للمعالجة”.

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