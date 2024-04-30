بري وميقاتي يتلقيان مضمون الورقة الفرنسية

كشفت مصادر لصحيفة “نداء الوطن” أن رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري تلقيا مضمون الورقة الفرنسية التي تتعلق بالجهود المبذولة للوصول إلى وقف لإطلاق النار في جنوب لبنان بين إسرائيل وحزب الله.

يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة للتوصل إلى حل سلمي يضمن الاستقرار في المنطقة ويخفف من التوترات الحاصلة.

وفي المعلومات، أنّ “الورقة الفرنسية هي من روحية المسعى الاميركي الذي سبق وقام به المبعوث الاميركي آموس هوكشتاين، لكن بعض الأوساط الرسمية تعتبر ان المحاولة الفرنسية التي يقودها حالياً سيجورنيه ويتابعها اليوم في إسرائيل، من الصعب ان تصل الى أي مكان، ما دام الدور الأساسي على هذا الصعيد ما زال للأميركي، خصوصاً ان الوضع بالغ التعقيد على مستوى مفاوضات التهدئة، كما ذكرت هذه الأوساط”.