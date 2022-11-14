بري يؤكّد الدعوة لعقد جلسة الخميس لانتخاب الرئيس

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الخميس 17 تشرين الثاني 2022، لانتخاب رئيس الجمهورية.

يذكر أنه فشل البرلمان، للمرة الخامسة في انتخاب رئيس جديد للبلاد، خلفاً للرئيس السابق ميشال عون، الذي انتهت ولايته في 31 تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك خلال جلسة للبرلمان، حضرها 108 نواب من أصل 128. وحدّد برّي، الخميس المقبل موعداً لجلسة جديدة لانتخاب رئيس للبلاد.

ويؤشر فشل البرلمان في انتخاب مرشح حتى الآن، إلى أن العملية الانتخابية قد تستغرق وقتاً طويلاً، ما يزيد من تعقيدات الوضع في البلاد الغارقة في أزمة اقتصادية خانقة، وحيث نادراً ما تُحترم المهل الدستورية المحددة.