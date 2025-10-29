بري يبحث مع أبو الغيط الأوضاع الراهنة ويستقبل سفير البحرين

التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقرّ الرئاسة الثانية في عين التينة، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والوفد المرافق، بحضور الأمين العام المساعد السفير حسام زكي. وتم خلال اللقاء التباحث في المستجدات السياسية وتطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة.

كما استقبل الرئيس بري سفير مملكة البحرين الجديد لدى لبنان وحيد مبارك سيار، في زيارة بروتوكولية لمناسبة تسلّمه مهامه كسفير فوق العادة مفوّضًا ومقيمًا في دمشق. وشكل اللقاء مناسبة لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى مناقشة التطورات الإقليمية.

واستقبل الرئيس بري أيضًا سركيس سركيس، حيث جرى عرض لعدد من القضايا العامة.