بري يتسلّم قطعَي حسابات 2001 و2002 من ديوان المحاسبة

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وفداً من ديوان المحاسبة ضم رئيس الديوان القاضي محمد بدران، مدعي عام الديوان القاضي فوزي خميس، رئيس الغرفة القاضي عبد الله ناصر، رئيسة الغرفة القاضية نيللي أبي يونس، والمستشارين رانيا اللقيس، نجوى خوري وجوزف كسرواني والمدقق الاول محمد غادر.

الوفد سلّم الرئيس بري قطعي حسابات عن العامين 2001 و 2002 وتقريرًا خاصًا يتعلق بوزارة الاتصالات، وأكد الوفد لرئيس المجلس أن الديوان لم يتوقف يومًا عن إنجاز قطوعات الحسابات بالرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها كل الادارات في البلاد، وأن ديوان المحاسبة بصدد التعاون مع البنك الدولي لتأمين دعم مادي للديوان لإنجاز هذه القطوعات في أسرع وقت ممكن.

بدوره طلب الرئيس بري من ديوان المحاسبة تسليم قطعي الحسابات عن العامين 2001 و2002 للأمانة العامة في المجلس النيابي كي يصار فور تسلمهما توزيعهما على كافة النواب.

وبعد الظهر، استقبل الرئيس بري الوزير السابق كريم بقرادوني الذي قدم له كتابه الجديد ميشال عون رجل التحديات.