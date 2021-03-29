بري يحذّر: سنغرق كسفينة "التايتانيك"!

علق رئيس مجلس النواب نبيه بري على طلب رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب تفسير القانون لجهة تصريف الأعمال بالقول: “هيدا حكي تركي”، وأضاف: “تاركين كل الشغل اللي عندهن ياه وجايين يقولولنا فسّروا الدستور إذا كان المطلوب تغيير الدستور فهذا الأمر مش موجود بقاموسنا”.

واعتبر الرئيس بري في إفتتاح الجلسة العامة لمجس النواب في قصر الأونيسكو ان “البلد كله بخطر اذا لم تتألف حكومة، وسنغرق كسفينة التايتانيك من دون استثاء”.

وقال: “حسنا فعلت اللجان المشتركة باعطاء سلفة الكهرباء، لاننا امام تعتيم البلد نهائيا، وبين أن يقول الناس ان المجلس النيابي عتم البلد أو اعطى السلفة، فالخيار الأول أكثر مرارة من الثاني”.