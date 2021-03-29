الأربعاء 28 ذو الحجة 1443 ﻫ - 27 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بري يحذّر: سنغرق كسفينة "التايتانيك"!

29 - مارس - 2021
نبيه بري وإيلي الفرزلي

نبيه بري وإيلي الفرزلي

A A A
طباعة المقال

علق رئيس مجلس النواب نبيه بري على طلب رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب تفسير القانون لجهة تصريف الأعمال بالقول: “هيدا حكي تركي”، وأضاف: “تاركين كل الشغل اللي عندهن ياه وجايين يقولولنا فسّروا الدستور إذا كان المطلوب تغيير الدستور فهذا الأمر مش موجود بقاموسنا”.

واعتبر الرئيس بري في إفتتاح الجلسة العامة لمجس النواب في قصر الأونيسكو ان “البلد كله بخطر اذا لم تتألف حكومة، وسنغرق كسفينة التايتانيك من دون استثاء”.

وقال: “حسنا فعلت اللجان المشتركة باعطاء سلفة الكهرباء، لاننا امام تعتيم البلد نهائيا، وبين أن يقول الناس ان المجلس النيابي عتم البلد أو اعطى السلفة، فالخيار الأول أكثر مرارة من الثاني”.

    المزيد من أخبار لبنان

    عون: ملتزمون بالاصلاحات لاستكمال المفاوضات مع صندوق النقد
    ميقاتي
    ميقاتي يطالب الأجهزة الامنية بمراقبة الاهراءات ومنع الاقتراب منها
    الجيش اللبناني
    تمارين تدريبية وتفجير ذخائر

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    ما هي مصادر تمويل زيادة الرواتب؟
    الدولار و الليرة اللبنانية
    ارتفاع جديد لدولار السوق السوداء.. كم بلغ مساء اليوم؟
    هيكتور حجار
    هل تُدفع رواتب القطاع العام لهذا الشهر؟