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بري يحسم الملف الرئاسي: لا جلسات بلا حوار مُسبق

منذ 38 دقيقة
رئيس مجلس النواب نبيه بري

رئيس مجلس النواب نبيه بري

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لاحظت مصادر نيابية معارضة لـ”اللواء” أن رفض الرئيس بري الدعوة لجلسات انتخاب متتالية قبل إجراء الحوار بهدف التوافق كما يقول يدفع إلى وضع الاستحقاق الرئاسي في مهب الريح، ورأت أن تمسّك رئيس المجلس بهذا المبدأ يخالف العملية الدستورية بشأن الانتخابات الرئاسية، مشيرةً إلى أنه بتكرار هذا الموقف يعرقل الاستحقاق وإن إجراء الحوار قبل الدعوة لجلسة الانتخاب مرفوض من قبل قوى المعارضة.

واعتبرت أوساط سياسية مطلعة لـ”اللواء” أن جهود اللجنة الخماسية لن تتوقف في هذا الملف وإي تعليق لهذه الجهود لم يتخذ، وأوضحت أن ما قاله رئيس المجلس بشأن الحوار يندرج في إطار محاولة جديدة منه لانجاح هذه الدعوة واختبار مواقف القوى منه مجددا، لاسيما أنه يعتبر أن هناك حاجة إلى مسعى محلّي.

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