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بري يدعو إلى اجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب و يلتقي الأدميرال إدوارد ألغرين

منذ 10 ساعات
آخر تحديث: 20 - نوفمبر - 2024 12:42 مساءً
الرئيس نبيه بري

الرئيس نبيه بري

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دعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى اجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب الاثنين المقبل عند الساعة 12 ظهرًا.

كما التقي بري في عين التينة كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأدميرال إدوارد ألغرين والوفد العسكري المرافق، بحضور السفير البريطاني هاميش كاول.

و في وقت سابق و تزامناً مع زيارة الموفد الأميركي آموس هوكشتاين اعتبر بري أنّ هوكشتاين يقوم بالمحاولة الأخيرة، قبل تسلّم الجمهوريين الحكم.

وأبدى بري، في حديث لصحيفة “النهار” ارتياحه إلى ما توصّل إليه مع الموفد الأميركي “ولكن تبقى العبرة في التنفيذ”. ولفت إلى أنّه كان تلقّى إشارات إيجابية منه وأنّ الاتصالات ظلّت مستمرة بينهما، حتى بعد الظهر.

ورأى برّي أنّه “في حال وافق رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو على خلاصة ما توافق لبنان عليه مع هوكشتاين، يكون قد تحقق شوط كبير”.

وقال: “إذا توصّل إلى وقف النار، تصبح مهمّة انتخاب رئيس الجمهورية أسهل وتكون خاتمة الأحزان”.

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