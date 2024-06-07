بري يدعو الى جلسة للجان المشتركة.. إليكم جدول أعمالها

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، التربية والتعليم العالي والثقافة، الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، تكنولوجيا المعلومات والبيئة الى جلسة مشتركة في العاشرة والنصف من قبل ظهر الثلاثاء 11 الجاري، وذلك لدرس جدول الاعمال الآتي:

1- اقتراح قانون إنشاء هيئة إدارة الكوارث.

2- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1936 الرامي إلى حماية المواقع والبنية التراثية.

3- اقتراح القانون الرامي إلى إعفاء المكلفين في محافظتي الجنوب والنبطية من الرسوم والضرائب المالية والبلدية من اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

4- اقتراح القانون الرامي الى إنشاء مؤسسة مستقلة لإدارة أصول الدولة.

5- اقتراح القانون الرامي إلى حماية الودائع المصرفية والمشروعة وإعادتها الى أصحابها.

6- اقتراح القانون الرامي إنشاء الصندوق الائتماني لحفظ أصول الدولة وإدارتها.

7- اقتراح قانون تمكين البلديات.

8- اقتراح القانون الرامي إلى تنظيم قطاع الميسر عبر الإنترنت.