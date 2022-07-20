الأربعاء 21 ذو الحجة 1443 ﻫ - 20 يوليو 2022 |
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بري يدعو الى جلسة للجان النيابية المشتركة غداً

منذ 40 دقيقة
رئيس مجلس النواب نبيه بري

رئيس مجلس النواب نبيه بري

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دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الشؤون الخارجية والمغتربين، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، والإعلام والإتصالات، والبيئة الى جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة عشرة والنصف من قبل ظهر يوم غد الخميس الواقع في 21 تموز 2022 الجاري وذلك لدرس مشاريع القوانين الآتية:

1- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم ٨٩٧١ الرامي إلى طلب موافقة لابرام اتفاق بين لبنان والمنظمة الدولية للفرنكوفونية بشأن انشاء ممثلية للمنظمة في الشرق الاوسط ومقرها بيروت والامتيازات والحصانات التي تتمتع بها في الاراضي اللبنانية.

2- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم ٩١٩٥ الرامي الى طلب موافقة على إبرام مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال مكافحة حرائق الغابات بين لبنان وقبرص.

3- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم ٩٣٣٣ الرامي الى الى طلب الموافقة على الغاء اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل استثمارات للقطاع الخاص في مجال توليد الطاقة والطاقة المتجددة.

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