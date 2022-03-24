بري يدعو لجلسة عامة الثلاثاء.. و”الكابيتول كونترول” على طاولة اللجان الاثنين

رأس رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، إجتماعا لهيئة مكتب المجلس، في حضور نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي والنواب: آلان عون، سمير الجسر، هاغوب بقرادونيان، ميشال موسى والأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر .

بعد الإجتماع، تحدث الفرزلي، وقال: “إجتماع هيئة مكتب المجلس اليوم برئاسة الرئيس نبيه بري قرر دعوة الهيئة الى إجتماع نهار الثلاثاء في الساعة الحادية عشرة وأيضا دعوة اللجان المشتركة الى إجتماع يوم الاثنين في العاشرة والنصف وذلك لبحث “قانون الكابيتال كونترول” وبالتالي أقر جدول الأعمال الذي تبلغه السادة النواب جميعا”.

كما دعا دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة عامة في الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلثاء في 29 اذار، في قصر الأونيسكو لدرس وإقرار مشاريع وإقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.

كما دعا رئيس المجلس لجنتي المال والموازنة والادارة والعدل الى جلسة مشتركة في العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 28 وذلك لدرس اقتراح القانون الرامي الى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية.