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"بري يدمّر الهيكل".. بو عاصي: لا ثقة بمحور الممانعة

منذ 36 دقيقة
آخر تحديث: 4 - سبتمبر - 2023 4:33 مساءً
النائب بيار بو عاصي

النائب بيار بو عاصي

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أشار عضو كتلة “الجمهورية القوية”، النائب بيار بو عاصي، أن “الحل اليوم يكمن بالإحتكام إلى الدستور والرئيس بري يدمّر الهيكل”.

وأضاف في حديث لـ”الجديد”، “بري ملزم بتطبيق القوانين والتعطيل مستمر من قبلنا طالما أن الثنائي يفتح مجلس النواب فقط لأنه يضمن وصول مرشحه”.

وشدّد على أن “لا ثقة بمحور الممانعة كله وبري يعتبر أن موقعه مُدعّم بسبب قوة سلاح حزب الله”.

وتابع، “كل القرارات المتخذة في الولايات المتحدة الأميركية تصب في مصلحتهم أولاً وليس تحقيقاً لمصالح دول أخرى ولا أحد يبالغ بتقدير تأثير العقوبات التي ستُفرض”.

ولفت إلى أننا “لسنا بصدد التعطيل ونحن نستجيب لكل المبادرات التي تندرج تحت سقف الدستور”.

وأردف، “لن نشارك في حوار لودريان والمطلوب انتخاب رئيس جمهورية فعلي وليس الخروج بأقل خسائر ممكنة”.

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