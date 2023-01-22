الأحد 29 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 22 يناير 2023 |
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بري يدين سماح السلطات السويدية بإحراق نسخة من القرآن

منذ 23 ثانية
رئيس مجلس النواب نبيه بري

رئيس مجلس النواب نبيه بري

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دان رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيان، “سماح السلطات السويدية للسياسي الدانماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان بإحراق نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة التركية في العاصمة السويدية ستوكهولم”.

واعتبر “تكرار مثل هذه الإستباحة للمقدسات على النحو الذي حصل أمس بقدر ما هو إعتداء على مشاعر ومقدسات أكثر من مليار ونصف مليار مسلم في العالم هو أيضا اعتداء على كل الرسالات والكتب السماوية”.

ولفت الى ان “التغاضي عن مثل هذه الأعمال المشينة والسكوت عنها تحت حجة حرية التعبير يؤسس لتعميم خطاب الكراهية والعودة الى الجاهلية البغيضة في مرحلة العالم والإنسانية بأمس الحاجة الى التلاقي والحوار والإقتداء بما جاء به القران الكريم نفسه من قواعد في الحرية والعدالة والمساواة على كلمة سواء”.

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