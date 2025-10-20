الأثنين 28 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 20 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بري يكشف تفاصيل سقوط مقترح التفاوض مع إسرائيل.. إليكم التفاصيل

منذ ساعة واحدة
رئيس مجلس النواب ​نبيه بري

رئيس مجلس النواب ​نبيه بري

A A A
طباعة المقال

كشف رئيس مجلس النواب نبيه بري أن مسار التفاوض المقترح بين لبنان وإسرائيل قد سقط بسبب رفض تل أبيب التجاوب مع مقترح أميركي بهذا الشأن، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن المسار الوحيد حالياً هو مسار «الميكانيزم» الذي يضم ممثلين للدول المعنية والراعية لاتفاق وقف العمليات العدائية الذي أوقف حرب لبنان الأخيرة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وقال الرئيس بري إن الموفد الأميركي توماس باراك، أبلغ لبنان بأن إسرائيل رفضت مقترحاً أميركياً يقضي بإطلاق مسار تفاوضي يستهل بوقف العمليات الإسرائيلية لمدة شهرين، وينتهي بانسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة وإطلاق مسار لترسيم الحدود وترتيبات أمنية، وتالياً، يقول بري إنه «تم التراجع عن أي مسار للتفاوض مع إسرائيل، ولم يبقَ سوى الآلية المتبعة عبر لجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار (الميكانيزم)».

وقال بري إن «باراك أبلغ لبنان بشكل رسمي أن المبادرة رفضتها إسرائيل، وبالتالي، لم يعد هناك من مسار دبلوماسي قائم، إلا العمل ضمن آلية لجنة (الميكانيزم)». وأشار إلى أنه «حصل تطور مهم في آلية عملها، بعدما باتت تجتمع كل أسبوعين، خلافاً للمسار الذي اتبعته في السابق»، حيث كانت تعقد اجتماعات متقطعة ومتباعدة.

وشدد بري: «إننا متمسكون باتفاقية وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، وهي الاتفاقية التي يفترض أن تشرف على تنفيذها لجنة الميكانيزم»، مشيراً إلى أنها «الآلية المعتمدة حالياً، ولا شيء سواها».

وأمام هذه التطورات، رفض بري القول إنه متشائم أو متفائل، قائلاً: «أنا متشائل»، في إشارة إلى مساحة مختلطة بين التشاؤم والتفاؤل.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الصحة العامة ​ركان ناصر الدين
    وزير الصحة: التشخيص المبكر لسرطان الثدي هو الأساس
    الوزير السابق محمد شقير
    شقير في ذكرى استشهاد الحسن: لو لم يغتالوك لكنت وفرت على البلد الكثير
    عنصر من الجيش يتلف دونمات مزروعة بالحشيشة في الزرازير في بعلبك
    صور.. الجيش يتلف مساحة مزروعة بالحشيشة

    الأكثر قراءة

    كوفيد - تعبيرية
    كيف تفرق بين كوفيد والزكام؟ أطباء يوضحون العلامات الفارقة
    متظاهرون يحملون أعلامًا ولافتات يسيرون في مسيرة احتجاجية تحت شعار ”لا ملوك“ ضد سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خارج مبنى بلدية لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 18 أكتوبر 2025. رويترز
    "لا للملوك".. احتجاجات ضخمة في أمريكا ضد ترامب!
    المبعوث الأميركي توم باراك
    الفرصة الأخيرة لبيروت.. باراك يحذّر من "مواجهة كبرى" إذا لم يُنزع سلاح حزب الله