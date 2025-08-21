الخميس 27 صفر 1447 ﻫ - 21 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بري ينتظر من باراك رد إسرائيل.. مصادر عين التينة تكشف!

منذ 15 دقيقة
رئيس مجلس النواب نبيه بري والموفد الأميركي توم باراك

رئيس مجلس النواب نبيه بري والموفد الأميركي توم باراك

A A A
طباعة المقال

أفادت معلومات الـ”mtv” بأن رئيس مجلس النواب نبيه بري ينتظر ردّ الجانب الإسرائيلي بعد أن قال له الموفد الأميركي توم بارّاك إنّه سيحاول العودة بوقف لإطلاق النار او انسحاب لكنّ مصادر عين التينة ترى في التصعيد الاسرائيلي ليل الاربعاء جواباً سلبيّاً.

وسياسياً، تابعت المعلومات، ان لقاء بري ومستشار عون اندريه رحال لم يحمل جديداً بل أبقى على التواصل فقط في وقتٍ تقول مصادر عين التينة إنّ قرار الحكومة بشأن السلاح أثّر سلباً على العلاقة بين الرئاسات الثلاث.

من زاوية آخرى كشف موقع “أكسيوس” نقلًا عن مصدرين مطّلعين، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلبت من “إسرائيل” تقليص عملياتها العسكرية غير العاجلة في لبنان، وذلك دعمًا لقرار الحكومة اللبنانية بدء عملية نزع سلاح حزب الله.

وأشار الموقع إلى أن هذا الطلب الأميركي جاء في أعقاب قرار غير مسبوق لمجلس الوزراء اللبناني، يقضي بالإعداد لنزع سلاح الحزب، وهو قرار تم اتخاذه تحت ضغط وإلحاح مباشر من الولايات المتحدة.

وفي السياق نفسه، ذكر الموقع أن المبعوث الأميركي إلى المنطقة اقترح على “إسرائيل” تنفيذ انسحاب تدريجي من خمس مواقع تحتلها في جنوب لبنان، كجزء من خطوات تعزيز الاستقرار وتسهيل العملية السياسية الجارية.

    المزيد من أخبار لبنان

    عناصر من الجيش اللبناني في جنوب لبنان
    بعد فقدانها في خلدة.. الجيش يحرر طفلة في بلدة القصر
    صالح أبو حسين
    بعد تسليم "صالح أبو حسين"... الأمن العام يوضح!
    جنود إسرائيليون يسيرون بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية. رويترز
    واشنطن تطلب من إسرائيل التهدئة في لبنان

    الأكثر قراءة

    البابا المنتخب حديثًا ليون الرابع عشر، الكاردينال روبرت بريفوست من الولايات المتحدة يظهر على شرفة كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان، 8 مايو/أيار 2025. رويترز
    هذا موعد زيارة البابا ليون إلى لبنان!
    عناصر تابعين لحزب الله
    "غسّالة الأموال".. تعطُّل أذرع حزب الله الخفية في أميركا الجنوبية
    المحامي إيلي محفوض
    إيلي محفوض لـ"الشيخ قبلان": زلة اللسان من كثرة الكلام