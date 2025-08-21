بري ينتظر من باراك رد إسرائيل.. مصادر عين التينة تكشف!

أفادت معلومات الـ”mtv” بأن رئيس مجلس النواب نبيه بري ينتظر ردّ الجانب الإسرائيلي بعد أن قال له الموفد الأميركي توم بارّاك إنّه سيحاول العودة بوقف لإطلاق النار او انسحاب لكنّ مصادر عين التينة ترى في التصعيد الاسرائيلي ليل الاربعاء جواباً سلبيّاً.

وسياسياً، تابعت المعلومات، ان لقاء بري ومستشار عون اندريه رحال لم يحمل جديداً بل أبقى على التواصل فقط في وقتٍ تقول مصادر عين التينة إنّ قرار الحكومة بشأن السلاح أثّر سلباً على العلاقة بين الرئاسات الثلاث.

من زاوية آخرى كشف موقع “أكسيوس” نقلًا عن مصدرين مطّلعين، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلبت من “إسرائيل” تقليص عملياتها العسكرية غير العاجلة في لبنان، وذلك دعمًا لقرار الحكومة اللبنانية بدء عملية نزع سلاح حزب الله.

وأشار الموقع إلى أن هذا الطلب الأميركي جاء في أعقاب قرار غير مسبوق لمجلس الوزراء اللبناني، يقضي بالإعداد لنزع سلاح الحزب، وهو قرار تم اتخاذه تحت ضغط وإلحاح مباشر من الولايات المتحدة.

وفي السياق نفسه، ذكر الموقع أن المبعوث الأميركي إلى المنطقة اقترح على “إسرائيل” تنفيذ انسحاب تدريجي من خمس مواقع تحتلها في جنوب لبنان، كجزء من خطوات تعزيز الاستقرار وتسهيل العملية السياسية الجارية.