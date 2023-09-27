بري يُبرق معزيًا بضحايا "حريق العراق": نشاطركم الحزن والمواساة

أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري لرئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني ولنظيره رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي معزيًا بضحايا حريق الحمدانية في محافظة نينوى، وجاء في نص برقيتي التعزية:

“بمشاعر الحزن والمواساة تلقينا نبأ الفاجعة الأليمة التي أصابت العراق من جراء الحريق المروع الذي حصل في منطقة الحمدانية في محافظة نينوى موقعًا مئات الضحايا بين قتيل وجريح.

إنني وباسم الشعب اللبناني وباسمي الشخصي وباسم المجلس النيابي، نشاطركم والشعب العراقي الشقيق وذوي الضحايا أسمى آيات العزاء، سائلين الله سبحانه وتعالى للضحايا الرحمة وللجرحى الشفاء العاجل وللعراق الأمن والأمان والاستقرار”.

يشار إلى أنّ حفل زفاف في العراق تحوّل فاجعة حقيقية مساء أمس الثلاثاء، حيث انقلب عرس إلى مأتم بعد أن التهمت النيران القاعة التي احتضنت حفل الزفاف.

وتضاربت الأنباء بشأن الأعداد الصحيحة لضحايا حريق قاعة الأعراس في بلدة الحمدانية في محافظة نينوى شمال العراق، حيث يتراوح عدد القتلى بين 87 إلى 120 قتيلاً، فيما عدد المصابين يتراوح بين 100 إلى 200 مصاب، بحسب روايات رسمية وغير رسمية.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بأن رئيس الوزراء وجّه بإعلان الحداد العام في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أيام عزاء في ضحايا الحريق.