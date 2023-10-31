الثلاثاء 16 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 31 أكتوبر 2023 |
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بري يُتابع أوضاع الجنوب في ظلّ تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية

منذ 8 دقائق
رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الدفاع موريس سليم

رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الدفاع موريس سليم

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، حيث جرى عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمناطق الحدودية اللبنانية مع فلسطين المحتلة.

كما عرض بري تطورات الأوضاع والمستجدات، خلال استقباله الوزير السابق غازي العريضي الذي غادر من دون الإدلاء بتصريح.

وتابع رئيس المجلس أيضًا الأوضاع في الجنوب ومدى الجهوزية لمواكبة التداعيات الناجمة عن تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف القرى والبلدات الحدودية، وذلك خلال استقباله محافظ الجنوب منصور ضو.

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