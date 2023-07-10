بري يُحذّر من مخاطر لا تُحمد عقباها: من يريد تغيير الطائف "يقعد عاقل"

اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري، بحسب ما نقلت قناة “الجديد”، أن “الخيمتين هما على أرض لبنانية، وعلى المجتمع الدولي إلزام اسرائيل تطبيق القرار 1701 والانسحاب من الشطر الشمالي للغجر ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا ونقطة B1.

وأشار بري أمام وفد نقابة المحررين، إلى أن “الطائف “عشنا ومتنا حتى أنجزناه” ومن يريد تغييره “يقعد عاقل أحسنلو”، ومطالبة البعض بتغيير النظام يضع لبنان في مخاطر لا تحمد عقباها، هل طبقنا الطائف لنطالب بتغييره؟ فلنطبقه بجميع مندرجاته”.

وقال: “لا مناص من التوافق والحوار، والتدويل يحتاج إلى حوار داخلي وننتظر عودة لودريان لكي يبنى على الشيء، هناك مبدأ أن الضرورات تبيح المحظورات وهناك نص دستوري يتحدث عن المعنى الضيق لتصريف الأعمال، والرئيس ميقاتي اختار منحى آخر وأنا أحترم رأيه”.