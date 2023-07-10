الأثنين 22 ذو الحجة 1444 ﻫ - 10 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بري يُحذّر من مخاطر لا تُحمد عقباها: من يريد تغيير الطائف "يقعد عاقل"

منذ 9 دقائق
الرئيس نبيه بري

الرئيس نبيه بري

A A A
طباعة المقال

اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري، بحسب ما نقلت قناة “الجديد”، أن “الخيمتين هما على أرض لبنانية، وعلى المجتمع الدولي إلزام اسرائيل تطبيق القرار 1701 والانسحاب من الشطر الشمالي للغجر ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا ونقطة B1.

وأشار بري أمام وفد نقابة المحررين، إلى أن “الطائف “عشنا ومتنا حتى أنجزناه” ومن يريد تغييره “يقعد عاقل أحسنلو”، ومطالبة البعض بتغيير النظام يضع لبنان في مخاطر لا تحمد عقباها، هل طبقنا الطائف لنطالب بتغييره؟ فلنطبقه بجميع مندرجاته”.

وقال: “لا مناص من التوافق والحوار، والتدويل يحتاج إلى حوار داخلي وننتظر عودة لودريان لكي يبنى على الشيء، هناك مبدأ أن الضرورات تبيح المحظورات وهناك نص دستوري يتحدث عن المعنى الضيق لتصريف الأعمال، والرئيس ميقاتي اختار منحى آخر وأنا أحترم رأيه”.

 

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري
    المكاري: ليكن همّنا القضايا العامة
    المفتي عبد اللطيف دريان
    دريان: لولا حكمة المؤسسات العسكرية لدخل البلد في آتون الفتن
    الرئيس ميشال سليمان
    سليمان: الحوار يجب أن يبدأ من حيث انتهى

    الأكثر قراءة

    السيارة الكهربائية اللبنانية "ليرة"
    "ليرة" اللبنانية.. أول سيارة كهربائية تُصنع في لبنان
    دورية إسرائيلية عند الحدود اللبنانية
    84 مسلحاً من وحدة الرضوان التابعة لحزب الله قرب الحدود.. وإسرائيل تحضر 3 سناريوهات!
    أموال المودعين
    إعادة أموال المودعين بالدولار.. وبالتقسيط!