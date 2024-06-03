"بري" يُعلق على مقترح بايدن والأزمة اللبنانية

في حوار حصري مع جريدة “الجمهورية”، أبدى رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، رأيه في المقترح الأميركي الذي قدمه الرئيس جو بايدن، وأشار إلى تأثير الأزمة اللبنانية على الساحة الدولية، خاصة في ظل الحرب على غزة والتحولات السياسية في الولايات المتحدة.

بري أكد أن المقترح الأميركي يبدو مقبولًا وقابلًا للبناء عليه، مع وجود بعض الملاحظات، وأشار إلى أن بايدن يشعر بالضغط السياسي بسبب استمرار الحرب على غزة. وفيما يتعلق بالوضع في لبنان.

كما و أكد بري أهمية الالتزام بالقرار 1701 كناظم وحيد للوضع بعد الحرب، مشددًا على أنه لا يمكن التساهل في تطبيقه.

وفيما يخص الأزمة الرئاسية، أشار بري إلى مرونته في التعامل مع مسعى اللجنة الخماسية، لكنه شدد على ثوابت لا يمكن التساهل فيها، وأكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات المؤسسية.

وختم بري حديثه بتعليق على الاتهامات التي وجهها إليه رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، مؤكدًا على تصميمه على الحوار وانتخاب رئيس للجمهورية.

وفي ختام حديثه، استنكر بري موقف رئيس “القوات” بخصوص تعويضات المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية، مؤكدًا على حق الجنوبيين في التعويض ودور كل لبنان في دعم إعادة الإعمار.

تحمل كلمات بري وعودًا بالتوجيه والقيادة في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه لبنان في الوقت الراهن، وتؤكد على ضرورة التعاون والحوار لبناء مستقبل أفضل للبلاد.