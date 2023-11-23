بري يُعلن عن جلسة تشريعية مرتقبة.. ماذا قال عن اشتباكات الجنوب وهدنة غزة؟

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، أنّه سيدعو إلى جلسة تشريعية في النصف الأول من الشهر المقبل بجدول متكامل، لافتًا إلى أنّه “إذا حضر حزب القوات اللبنانية إلى الجلسة أهلًا وسهلًا، وإذا لم يحضر فيناقضون أنفسهم بأنفسِهم في هذه الحالة”.

وعن إشكالية قيادة الجيش، أوضح بري في حديث لـ “الجديد”، أن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل يريد التعيين، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع يريد التمديد “وبيزعلوا مني لما قول المشكل مسيحي مسيحي”، مؤكدًا أن “الخيارات محصورة بين التعيين أو التمديد ولا خيار ثالث ولا تكليف”.

وعن الاشتباكات على الحدود، اعتبر بري أن “حزب الله يحافظ على قواعد الاشتباك منذ اليوم الأول وأهدافه عسكرية، بينما الجيش الإسرائيلي مستمر في مجازره”.

وردًا على سؤال عن الهدنة الإنسانية قال بري: “شو بصير بغزة بصير بلبنان وإذا حصل إخلال في غزة سيحصل إخلال في لبنان، على اعتبار أن ما يحصل في الجنوب هو من أجل غزة”.