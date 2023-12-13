الأربعاء 29 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 13 ديسمبر 2023 |
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بري: لن أؤخر دقيقة واحدة.. والجلسة قد "تستمر أياماً"

منذ 41 دقيقة
الرئيس نبيه بري

الرئيس نبيه بري

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أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري، اليوم الأربعاء، أنه “يسير في موضوع تمديد ولاية عون من دون تردد”.

وفي حديث لـ”الشرق الأوسط”، أضاف بري، “الحكومة هي صاحبة الحق في هذا الموضوع”.

وقال: “واجب الحكومة حل المسألة، سواء عبر تعيين قائد للجيش أو تأجيل تسريح القائد الحالي، لكن إذا تقاعست فالبرلمان سيقوم بواجباته لمنع الفراغ في هذا المنصب الحساس”.

وأردف، “لن أؤخر دقيقة واحدة، وعلى “الحكومة” المسارعة للقيام بواجباتهم”.

وشدد بري على أن “جلسة البرلمان قائمة في موعدها غداً الخميس، نافياً بشدة علمه بقرار “القوات” مقاطعة الجلسة”.

وعن تحديده موعد الجلسة البرلمانية قبل جلسة الحكومة، أوضح بري أن “التمديد يسبقه 17 بنداً، والجلسة قد تستمر أياماً، ما سيعطي الحكومة الفرصة الكاملة”.

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